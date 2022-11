Omicidio Anastasiia, fermo convalidato per il marito (bloccato a Bologna con 4 mila euro in tasca): è lui il principale indiziato

Per Moustafa Alashri, 42 anni, fermo convalidato e custodia cautelare in carcere a Bologna. L'accusa, nei suoi confronti, è quella di omicidio. È lui, infatti, il principale indiziato per la morte, a Fano, della giovane moglie, Anastasiia, 23 anni, madre di un bambino di neppure 3 anni. È stato sempre l'uomo, messo alle strette, ad aver indicato la zona in cui è stato poi trovato il cadavere della ragazza uccisa a coltellate e poi chiusa in una valigia. L'uomo era stato individuato e bloccato in stazione dei treni a Bologna, domenica sera, dai carabinieri. In tasca aveva diverse migliaia di euro: forse stava tentando la fuga.