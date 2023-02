Musicultura, via alle audizioni live al teatro Lauro Rossi. Regolamento, biglietti, diretta Facebook e vincitori (poi diventati famosi)

Musicultura, audizioni live dal 24 febbraio al 5 marzo: dieci serate consecutive di grande musica live al Lauro Rossi, in diretta su èTV Marche e in streaming su Facebook, in vista della 34esima edizione del Festival. Sono 10 le serate consecutive di spettacolo in programma al Teatro Lauro Rossi di Macerata, quasi 60 le proposte artistiche in gara selezionate fra le 1.113 candidature registrate alla chiusura del bando del concorso del 2023. La rosa degli artisti convocati verrà ufficializzata da Musicultura tra qualche giorno.