Multe, la classifica delle città dove si fanno più contravvenzioni: Milano in testa, poi Roma e Firenze. I comuni incassano mezzo miliardo di euro l'anno

Le multe stradali continuano a rappresentare un tesoretto per gli enti locali, con i comuni che nel 2022 vedono crescere gli incassi garantiti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, al punto che solo nelle principali 20 città italiane il valore delle contravvenzioni sfiora il mezzo miliardo di euro. Ecco la classifica delle città in Italia dove si incassano più soldi dalle sanzioni stradali. E non mancano le sorprese. La graduatoria dei capoluoghi è stilata dal Codacons.