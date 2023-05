Montegiorgio, sfida tra Ferracuti e Ortenzi

MONTEGIORGIO - Amministrative 2023, sfida fra Claudio Ferracuti per la lista "Insieme per cambiare Montegiorgio" e il sindaco uscente Michele Ortenzi per la lista "ProgettiAmo Montegiorgio".

Claudio Ferracuti (Insieme per cambiare Montegiorgio)

1. Perché i montegiorgesi dovrebbero votare lei?

Perché negli ultimi anni tutte le proposte di novità di intervento verso le questioni più complesse del territorio si sono risolte sempre nello stesso modo: riproponendole. Chi vota per me sa che il cambiamento è possibile e lo auspica.

2) Se vince cosa farà nei primi 100 giorni?

La pulizia dell’intero territorio attraverso il ripristino della funzionalità delle caditoie otturate e dei fossati. Per le strade comunali si provvederà alla manutenzione e miglioramento del manto stradale con azioni puntuali. Inoltre si verificherà il correto deflusso delle acque meteoriche e verrà fatta la trinciatura delle scarpate. Con l’avanzo di Bilancio che il comune attualmente ha, questi interventi saranno subito messi in atto, anche perché sono volti alla sicurezza della viabilità.

3) Che fare per il centro storico?

La mia principale proposta è quella del co-Housing all’interno di edifici che resteranno dismessi dopo la realizzazione del polo scolastico. In questo modo si offre un servizio per le giovani coppie e per i single che vogliono vivere autonomamente, ma non in maniera isolata. Solo se si aumentano i nuclei familiari residenti il centro storico tornerà a vivere.

4) Decoro urbano, quali sono i progetti?

Ho previsto due ambiti. Uno è quello relativo alla raccolta differenziata con la proposta di isole ecologiche in diversi punti del territorio comunale. Troppo spesso vediamo vie del centro, ma soprattutto delle frazioni, che sono invase da sacchi di immondizia. Un altro ambito è quello della manutenzione e dell’implemento della qualità degli spazi pubblici. Sono previsti nuovi arredi urbani nelle aree verdi e nuove attrezzature nei parco giochi del territorio, la revisione delle pavimentazioni e l’incremento dei marciapiedi del centro storico e delle frazioni. Il rifacimento del manto stradale ove necessario.

5) Poi c'è il nodo della sanità

La priorità è il cittadino. Per questo propongo di riportare un medico di medicina generale nel centro storico e, contemporaneamente, di aumentare i servizi verso le persone con fragilità e bisogni speciali. Investire nel sociale non è una spesa ma è sempre una risorsa per la comunità.

6) Il paese che vorreste in 5 aggettivi?

Non dirò 5 aggettivi ma 5 caratteristiche che in potenza Montegiorgio ha, ma che non sono state ancora espresse. Nell’immediato futuro io vedo una cittadina bella, viva, dinamica, unita nel territorio e fiera di sé.