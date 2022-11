Mondiali di calcio di Qatar, 64 partite da bere tutte d'un sorso: calendario, orari, curiosità, pronostici, tv e un marchigiano in campo

Sarà una sbornia di partite: da domani al 18 dicembre si gioca il Mondiale di Calcio in Qatar. Deve ancora iniziare (gara d’apertura Qatar-Ecuador alle ore 17, preceduta dalla cerimonia inaugurale in programma alle 15) ma è già una competizione carica di record e grondante di polemiche: sarà il primo Mondiale invernale, sarà il primo in Medio Oriente, sarà il secondo di fila senza l'Italia (4 volte campione del Mondo), sarà l'ultimo a 32 squadre (dal prossimo, che si giocherà tra Usa, Canada e Messico si passerà a 48 partecipanti: l'Italia avrà quindi più chance si esserci) e sarà l'unico, probabilmente, senza birra all'interno degli 8 nuovissimi stadi climatizzati (lì non ci sono problemi di caro energia) che ospiteranno le 64 partite previste (con relativo scontro infuocato tra sponsor, Fifa e paese organizzatore).