Meteo, dopo il caldo record arrivano temporali e grandine: ecco le zone più colpite. Le previsioni

Dopo il caldo record di queste settimane arrivano le piogge. Il clima in Italia è sempre più equatoriale: fasi calde e soleggiate, break temporaleschi violenti e di nuovo solleone asfissiante. Nelle prossime ore sono previsti temporali e piogge forti sulle Alpi e pure sulle zone pianeggianti del Nordovest e piu occasionalmente su quelle del Triveneto. Qualche rovescio poi e previsto anche in Sardegna e in Toscana. Nonostante i frequenti temporali, il sole sara ancora prevalente al Centro-Nord con un calo delle temperature non irreversibile; il termometro infatti scendera di 4-5 gradi, ma all’orizzonte non escludiamo un nuovo rialzo; al Sud il caldo africano portera invece ancora picchi di 35 gradi, specie in Sicilia. Ecco le previsioni di 3B Meteo.