Meloni contro Chiara Ferragni: «Diffidate dalle persone sul web». Fedez difende la moglie: «Noi diffidiamo da voi politici». Ecco cosa è successo

Botta e risposta tra i Ferragnez e Giorgia Meloni. Il casus belli riguarda Chiara Ferragni, finita nell'occhio del ciclone mediatico dopo il caso della beneficenza non chiara con Balocco. Secondo l'antitrust, l'influencer digitale dovrà pagare una multa di un milione di euro, ma lei si è detta pronta ad impugnare la causa e portarla di fronte ad un tribunale.

Attacco e Difesa

«Non mi sono intromesso nella vicenda di mia moglie (Chiara Ferragni), lei è una donna indipendente», spiega Fedez in una lunga serie di storie su Instagram in cui ha preso le parti di Chiara Ferragni, finita nell'occhio del ciclone mediatico dopo il caso della beneficenza non chiara con Balocco.

Tuttavia, oggi, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è scagliata contro Chiara Ferragni e il marito Fedez non ha potuto esimersi dal difenderla.