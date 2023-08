Gianluca Gregori, rettore Univpm: «Un’offerta che dialoga con tutto»



Anticipare il futuro con nuovi percorsi è la sfida dell’Università Politecnica delle Marche. «Negli ultimi tre anni – spiega il Rettore Prof. Gian Luca Gregori - siamo passati da 50 a 68 corsi di laurea, investendo molto nell’attività didattica in linea con le esigenze formative e le competenze attuali e di domani. Si tratta di corsi fortemente transdisciplinari. L’offerta formativa, inoltre, è in continuo dialogo con il territorio e le imprese, ricordo infatti che il 95,1% delle studentesse e degli studenti Univpm(secondo il Rapporto AlmaLaurea 2023) trova lavoro a cinque anni dal conseguimento del titolo. Abbiamo scelto di dare spazio ai corsi improntati al digitale, alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, con opportunità di tirocini per avvicinare lo studio al mondo del lavoro, nuovi programmi con l’estero e borse di studio».

L’offerta formativa consiste di 68 corsi transdisciplinari di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico in Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze di cui 6 con rilascio del doppio titolo e 7 erogati in lingua inglese. Cinque le sedi: Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e San Benedetto del Tronto. Circa il 40% degli insegnamenti affronta tematiche di sostenibilità ambientale ed economica, grazie anche all’attivazione di corsi di laurea specialistica e all’adesione al dottorato nazionale in sviluppo sostenibile e cambiamento climatico. Corsi transdisciplinari innovativi come “MedTech” per medici in grado di gestire le nuove tecnologie, di definire terapie su misura per il paziente, acquisendo competenze di ingegnere biomedico. O “Green Industrial Engineering” con l’Università di Urbino che prepara ingegneri energetici attenti all’impatto ambientale e alla gestione sicura delle informazioni. O ancora specializzati in “Management della Sostenibilità ed Economia Circolare” e operatori in “Digital Economics and Business”. Quest’ultima integra le competenze in ambito economico e aziendale con quelle d’informatica e l’analisi di database. Poi, i corsi di “Videogame e Realtà Aumentata” e “Sistemi Agricoli Innovativi” (ad Ascoli Piceno) per gestori di attività agricole impegnati in processi produttivi innovativi e sostenibili. Altro corso quello multidisciplinare di Scienze della Nutrizione e dell’Alimentazione. È stato confermato l’esonero dal contributo per chi ha un Isee fino a 25mila euro; previste riduzioni con l’Isee compreso tra 25 e 30 mila e ulteriori agevolazioni concesse a chi ha un genitore in stato di grave disagio economico o a chi è stato colpito da calamità naturali, o per chi è nella condizione di care giver o care leaver. Inoltre, UnviPm ha istituito un apposito Fondo intitolato a Carlo Urbani che prevede particolari esoneri/riduzioni per situazioni di disagio personale e/o economico. Tra le 120 borse di studio stanziate per le matricole, 40 sono rivolte a studentesse che scelgono un corso di laurea triennale in ambito Stem.