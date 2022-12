L'alluvione, il terremoto, gli omicidi di Alika, Ilaria e Anastasija. Il primo suicidio assistito: tutto nel 2022

Alika, ucciso per strada mentre chiedeva l'elemosina

LUGLIO 2022 - Queste immagini hanno fatto il giro d’Italia e non solo, suscitando sgomento e indignazione. Il video choc dell’uccisione del nigeriano Alika Ogorchukwu sotto gli occhi di tutti a Civitanova, con una furia cieca e incontrollabile, ha consentito di arrestate Filippo Claudio Ferlazzo. L’operaio originario di Salerno, di corporatura robusta, ha schiacciato a terra la vittima, sedendosi sopra di lui, gli ha preso un braccio e dopo un combattimento andato avanti per diverso tempo, lo ha soffocato portandogli via il cellulare. Il movente: secondo l'omicida, la vittima chiedeva l'elemosina e lo ha fatto in maniera insistente con la sua compagna, tanto da scatenare la reazione di Ferlazzo che non si è fermato fino alla fine. Proprio di recente una perizia medica lo ha giudicato capace di intendere e di volere.