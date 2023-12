È la vigilia di Natale, ma sembra primavera: 18 gradi in molte città, niente neve sui monti Ecco le previsioni

ANCONA - E' la vigilia di Natale, ma sembra quasi primavera. A mezzogiorno ad Ancona il termometro segnava 18,5 gradi: cielo azzurro, sole splendido, basta un centogrammi per una passeggiata aspettando il cenone. L'alta pressione che aleggia sulla penisola non ha risparmiato le Marche, regalando già da diversi giorni temperature miti, ottimali per gli ultimi regali natalizi.