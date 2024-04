Scontro in galleria, camion carico di alcolici in fiamme: un morto, 11 feriti e caos sull'A14. Traffico in tilt: ecco la situazione

PEDASO - Ancora una tragedia sul "tratto maledetto" dell'autostrada A14 nel sud delle Marche. Un veicolo in fiamme, infatti, ha portato alla temporanea chiusura del tratto tra Fermo e Grottmmare in direzione sud. Il tratto è stato riaperto ma alle 15.30 si registrano 9 km di coda verso sud e 5 in direzione nord: in tilt il traffico in autostrada e sulla Statale. L'uscita consigliata è Grottammare venendo da Pescara. Vigili del fuoco al lavoro da poco prima della 10 in A14, all’interno della galleria Vinci (in prossimità di una riduzione di carreggiata per consentire lavorazioni in notturna delle gallerie), direzione sud, per un incidente stradale che ha coinvolto mezzi pesanti, tra cui un autobus ed autovetture.