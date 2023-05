Marche, sulle spiagge è una corsa contro il (mal)tempo

Martedì 16 maggio, mentre l'apocalisse si abbatteva sull'Emilia Romagna che si scatenava anche sulle Marche, una violenta mareggiata ha messo in ginocchio gli stabilimenti balneari e gli chalet che si stavano preparando finalmente ad avviare la stagione della tintarella. E invece. Una montagna di detriti ha invaso l'arenile, distruggendo in un attimo tutto il lavoro che era stato fatto per rendere la spiaggia fruibile sotto il sole di maggio.

Ecco cosa è successo da Gabicce a San Benedetto e a che punto siamo.