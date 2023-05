Sul Conero, in convento o nel parco nazionale: sei ristoranti per un weekend senza pensare al maltempo

Pioggia, sole e poi di nuovo maltempo. Un maggio così non si vedeva da anni ma in questo weekend si può pensare di trascorrere qualche ora di serenità, magari a tavola, con amici e familiari. Dove? Il Corriere Adriatico ogni settimana pubblica sul sito online i ristoranti scelti dalla nostra Arianna Carini, giornalista specializzata nel food, che da anni - ogni sabato - propone ai lettori del Corriere le proposte da non perdere. Una doppia opportunità - oggi sul sito e il sabato sul Corriere cartaceo - per andare alla scoperta delle tradizioni culinarie marchigiane. Andiamo alla scoperta dei locali.