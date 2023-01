Case, terreni, auto, contributi elettorali: tutti i redditi e le proprietà dei deputati marchigiani. Ecco chi è il più ricco

ANCONA - C'è chi detiene il record di fabbricati e terreni (in comproprietà), chi ha quote in società, chi supera i colleghi nei contributi per la campagna elettorale e chi è il più ricco di tutti. Almeno per il momento. Stiamo parlando dei nostri onorevoli marchigiani, i cui redditi sono già consultabili sul sito della Camera anche se all'appello ne mancano un paio, quello dell'ex assessore regionale Giorgia Latini (Lega) e quello di Antonio Baldelli (Fratelli d'Italia). Non sono i soli, visto che ancora non è consultabile nemmeno la situazione patrimoniale del premier Giorgia Meloni, ma in queste ore le caselle si vanno via via riempiendo.

Il più ricco e il più povero parlamentare marchigiano

Sulla base della documentazione pubblicata fino a questa mattina, c'è un primo posto inattaccabile: quello dell'onorevole leghista Mirco Carloni, che con un reddito imponibile di 162mila euro - in attesa della Latini e di Baldelli - è il deputato più ricco eletto nelle Marche. Irene Manzi (Pd) è invece l'onorevole con il reddito più basso: poco più di 30mila euro. Il più giovane è Riccardo Augusto Marchetti, che ha una settantina tra fabbricati e terreni in comproprietà. Ma vediamo tutte le posizioni nel dettaglio.