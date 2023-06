Trenitalia, domenica (11 giugno) scatta l'orario estivo: collegamenti per spiagge e le città marchigiane. Tutte le offerte

ANCONA - Domenica (11 giugno) entra in vigore l'orario ferroviario estivo che inaugura anche la Trenitalia Summer experience, ovvero più treni per le mete turistiche estive, nuove soluzioni di viaggio integrate treno, bus, nave e aereo; promozioni ad hoc per famiglie e giovani; attenzione particolare a chi decide di andare in vacanza con gli amici a quattro zampe.

Cresce l’offerta per l’Aeroporto Internazionale di Ancona, per agevolare i flussi turistici nel territorio marchigiano: quattro nuovi treni tra Ancona e Jesi e tre nuove fermate per treni già esistenti, portano a 37 (7 in più) i collegamenti complessivi che ogni giorno fermano all’Aeroporto.