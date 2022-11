ANCONA - Un masterplan per l’edilizia sanitaria ed ospedaliera. Il tema su cui l’ex governatore Ceriscioli ha perso gran parte del consenso elettorale e su cui la giunta Acquaroli ha promesso un cambio di passo, con l’abbandono dei progetti di nosocomi unici provinciali. Ma a che punto siamo con la realizzazione dei nuovi ospedali nelle Marche? Fermo ed Amandola, partiti durante l’amministrazione Ceriscioli, dovrebbero essere completati nel 2023, anche se ci sono stati rallentamenti a causa dei rincari sulle materie prime. Il nuovo Salesi ha subito qualche battuta d’arresto, ma ora sembra essersi rimesso in carreggiata. E sono in arrivo altri 2 milioni per un nuovo parcheggio al servizio della cittadella ospedaliera di Torrette. Il nuovo Inrca ad Ancona sud, dopo varie sventure, pare fuori dal tunnel. Per Pesaro e Macerata c’è l’accordo di programma.

(continua)