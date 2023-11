Una vera e propria strage sul lavoro: nelle Marche 18 morti in 10 mesi. La classifica delle province

ANCONA - Una vera e propria strage con quasi mille vittime in 10 mesi: si lavora per vivere, ma troppo spesso si finsce per lasciarci la vita. Gli infortuni (e le morti) sul lavoro sono una vera e propia piaga che assume il carattere di un'emergenza nazionale e che non risparmia le Marche. Nei primi 10 mesi del 2023 (da gennaio a ottobre), sono state ben 672 i decessi sul lavoro (+2% sui dati del 2022), di cui 18 nelle Marche, secondo i dati Istat elaborati da Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering. Che non comprendono, purtroppo, le tragedie più recenti

