Torna la pioggia sulle Marche e rovina il ponte del 2 giugno: ecco quando e dove

ANCONA - E ti pareva. Dopo giorni di sole e cielo azzurro con temperature da tintarella estiva, sulle Marche torna la pioggia giusto in tempo per rovinare il ponte 2 Giugno ai marchigiani ed ai tanti turisti che in questi giorni affollano le cittù d'arte e la costa. Secondo il bollettino meteo della Protezione civile regionale, domani sabato 3 giugno sarà una giornata di instabilità diffusa soprattutto nell'entroterra: poi l'avvicinamento della «depressione attualmente presente nel Mediterraneo occidentale, porterà un peggioramento del tempo per le giornate di domenica e lunedì». Ecco le previsioni meteo per i prossimi tre giorni.