Da giallo ad arancione, si rinforza l'allerta meteo per il vento nelle prossime ore. Ecco dove

ANCONA - Vento forte, vento di burrasca nelle prossime ore sulle Marche. L'allerta meteo gialla, prevista per la giornata di ieri, giovedi 26 ottobre, si è trasformata in allerta arancione per quasi tutta la regione nella giornata di oggi, venerdì 27 ottobre. Le temperature invece si attesteranno sopra i 25 gradi nelle città costiere ma anche nell'entroterra prevarrà un clima primaverile.