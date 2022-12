Cenone di Natale, dall'antipasto al dessert: le ricette degli chef stellati marchigiani

Zero idee per il cenone di Natale? Niente panico: provate a realizzare queste quattro ricette create per il Corriere Adriatico dagli chef stellati delle Marche Stefano Ciotti, Richard Abou Zaki, Errico Recanati, Davide Di Fabio. Ecco ingredienti e modo di preparazione, scritti dalla nostra Veronique Angeletti. Buona cucina!