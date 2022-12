Va in scena l'ultima del girone d'andata: crolla la Vis a Carrara. L'Ancona si prende il derby. Gioia per la Fermana

ANCONA- Ultima sfida del girone d'andata per la Lega Pro ma non ultima del 2022 visto che il 23 dicembre la terza serie tornerà in campo prima di entrare nella sosta natalizia. Oggi pomeriggio - 17 dicembre - in campo alle 14.30 Carrarese-Vis Pesaro 3-0, Cesena-Alessandria 3-1, Fiorenzuola-San Donato Tavarnelle 1-2, Gubbio-Pontedera 1-0, Imolese-Reggiana 0-1 ed Entella-Siena 1-2. Alle 17.30, invece, Ancona-Recanatese 4-0 contemporaneamente a Aquila Montevarchi-Rimini 0-1, Fermana-Torres 1-0 e Olbia-Lucchese 1-1.

