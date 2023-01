Carne e pesce con le ricette della tradizione: ecco i ristoranti scelti dal Corriere per il weekend

Dove trascorrere un tranquillo e gustoso weekend a tavola nelle Marche? Seguite i consigli del Corriere Adriatico che ogni settimana pubblicherà sul sito online i ristoranti scelti dalla nostra Arianna Carini, giornalista specializzata nel food, che da anni - ogni sabato - propone ai lettori del Corriere le proposte da non perdere. Una doppia opportunità - oggi sul sito e il sabato sul Corriere cartaceo - per andare alla scoperta delle tradizioni culinarie marchigiane.

“L’avamposto” All you can eat e marchigiano

Immaginate di assaggiare l’intero menu e pagare lo stesso prezzo di un primo e secondo. Indipendentemente dal numero di piatti ordinati, che si tratti di carne o pesce il conto non cambia. Un ristorante “all you can eat” di cucina asiatica, direte. “Nì” perché in questo caso le specialità sono al 100% italo-marchigiane. L’idea è venuta allo chef Mario che a Coste di Staffolo gestisce questo ampio locale in cui ospita anche cerimonie. Da appassionato di storia lo ha chiamato “ L’avamposto”, in omaggio alle origini del nome del borgo, e lo ha reso un crocevia di sapori dove le ricette della tradizione (tagliatelle alla papera e bucatini alla amatriciana) incontrano piatti più contemporanei come gli gnocchi alle cozze, pecorino e curry. Menu fisso adulti 25 euro, coperto, bevande e dolci esclusi. Info: L’avamposto, via Coste Staffolo - 3200277097

“L’artigiano della carne”, gusto esplosivo

Tra le novità di questo autunno, si sta facendo notare la tartare di bisonte italiano tagliata al coltello per lasciarne inalterato il sapore. La freschezza delle materie prime è una condizione imprescindibile in questa piccola steakhouse e lo si percepisce anche dalla qualità dei piatti che richiedono cottura. Provate quell’esplosione di gusto che assicura al palato la marezzata oro (il nostro piatto consigliato) oppure affidatevi all’oste per scegliere tra i 46 e oltre tipi diversi di carne presenti. È assai probabile che Oriano, così si chiama “L’artigiano della carne”, vi chieda: «Avete mai scelto una bistecca in base al gusto anziché alla razza o provenienza?». Una domanda che cambierà la vostra esperienza a tavola. Da 30 a 55 euro circa.



Info: L’artigiano della carne, via IV Novembre Civitanova Marche - 3294114787