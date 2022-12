Tamberi campione (e sposo), Rossi papà poi Lube, Ancona, Ascoli e non solo: un anno di sport e sportivi delle Marche

Gimbo Tamberi, dagli Europei al matrimonio

Gianmarco Tamberi regala alle Marche emozioni in serie, matrimonio compreso. Oro olimpico a Tokyo 2020 nel salto il alto, Gimbo riconquista una forma straordinaria e il 24 giugno 2022, allo stadio di Rieti, Tamberi conquista il titolo italiano di salto in alto saltando nello spareggio la misura di 2,26 metri. Ma non basta: il 18 agosto agli Europei di Monaco di Baviera, vince la medaglia d'oro nel salto in alto con la misura di 2,30 m, realizzata al secondo tentativo.

Il 1 settembre Tamberi sposa Chiara Bontempi dopo 13 anni di fidanzamento: la cerimonia e la festa è stata organizzata a Villa Imperiale di Pesaro. Pochi giorni dopo l'atleta marchigiano conquista per il secondo anno consecutivo la Diamond League, vincendo la finale di Zurigo. Una gara straordinaria di Gimbo che ha saltato a 2.34, suo miglior risultato stagionale, davanti allo statunitense JuVaughn Harrison.