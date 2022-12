Si chiude il 2022 della Lega Pro: marchigiane in campo per l'ultimo atto prima delle festività

ANCONA- Prima giornata di ritorno nel girone B della Lega Pro che sarà anche l'ultimo atto del 2022. Un venerdì di grande attesa, in termini di classifica e obiettivi, per le marchigiane in campo tutte tra l4.30 e le 17.30. Questo il programma della giornata, alle 14.30 Alessandria-Imolese, Aquila Montevarchi-Gubbio, Carrarese-Cesena, Torres-Entella, Vis Pesaro-Recanatese. Alle 17.30 Fermana-Fiorenzuola, Lucchese-Reggiana, Pontedera-Olbia, Rimini-San Donato Tavarnelle e Siena-Ancona.

