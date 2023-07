SENIGALLIA - Capitale della Cultura 2026, Senigallia è tra le 26 città italiane candidate. Mentre a Pesaro, che ha conquistato il riconoscimento in una serrata finale in cui correva anche Ascoli, fervono i preparativi per l'edizione 2024, la spiaggia di velluto, si candida, unica delle Marche, a quella del 2026.