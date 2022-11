Luoghi del Cuore Fai: ecco i tesori segreti più votati delle Marche. Uno è stato colpito dall'alluvione

Quali "luoghi segreti" delle Marche vorreste visitare? Domanda con innumerevoli risposte possibili, ma grazie al Fai alcuni luoghi, almeno quelli più votati, potranno diventare accessibili.

Mancano poche settimane alla conclusione della 11ª edizione de “I Luoghi del Cuore”, il più grande censimento spontaneo del patrimonio culturale italiano promosso dal FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Fino al 15 dicembre 2022 sarà possibile votare i propri luoghi più cari, che consideriamo speciali e che, per questo, vogliamo proteggere e far conoscere a sempre più persone. L’Italia, con il suo paesaggio, i monumenti, le tradizioni, i borghi e le città d’arte, ha un patrimonio straordinario che ognuno di noi può contribuire a tutelare, valorizzare o salvare da degrado e abbandono attraverso la partecipazione al censimento del Fai: votare uno o più luoghi del cuore è un gesto semplice e concreto, uno strumento di impegno civile che permette di fare del bene al nostro Paese, prendendo parte alla cura e alla valorizzazione dei suoi beni d’arte e di natura. E quali sono i cinque luoghi più votati delle Marche?