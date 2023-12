Bando concorso docenti, secondaria: 20.575 posti. La mappa delle cattedre da coprire nelle Marche

Pubblicato dopo mesi di attesa i bandi del concorso straordinario ter per docenti, previsto nell'ambito del Pnrr e atteso da oltre un anno. I posti a disposizione sono circa 30 mila per coprire 9.641 posti nella scuola primaria e dell’infanzia e di 20.575 posti in quella secondaria di primo e di secondo grado, mentre circa un terzo dei posti riguarda gli insegnanti di sostegno.

Concorso docenti: i bandi, le tre prove, i requisiti e i titoli di studio, come fare domanda