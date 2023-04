Il pesarese Luca Nardi vince (7-5, 7-5) all'esordio nel torneo di Montecarlo: prima vittoria in un Masters 1000

Due set a zero: in scioltezza no, con autorevolezza e solidità sì grazie ad un doppio 7-5. Prima vittoria in un Masters 1000 per Luca Nardi, tennista pesarese di 19 anni, attuale numero 161 del ranking mondiale, capace di battere a domicilio il monegasco Valentin Vacherot (numero 357 al mondo, in campo come wild card) nei 32esimi di finale del Torneo di Montecarlo. Ha vinto il gioco pulito di Nardi con il 67% dei punti sul primo servizio e i 37 punti in risposta. Continua--->