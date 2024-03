ANCONA Giornata numero trentadue in Serie C girone B con le quattro formazioni marchigiane (Ancona, Vis Pesaro, Recanatese e Fermana) tutte impegnate oggi - 17 marzo - nelle rispettive sfide che mettono in palio punti pesanti nella lotta per non retrocedere. Questo il programma completo.

VENERDI' 15 MARZO

Ore 20.30

Rimini-Pescara 5-1

Entella-Lucchese 0-0

SABATO 16 MARZO

Ore 18.30

Carrarese-Juventus Next Gen.

Pontedera-Spal

DOMENICA 17 MARZO

Ore 14

Ancona-Torres

Olbia-Recanatese

Pineto-Arezzo

Ore 16.15

Gubbio-Perugia

Ore 18.30

Fermana-Sestri Levante

Ore 20.45

Vis Pesaro-Cesena

