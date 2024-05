GABICCE MARE Campagna elettorale: si alza la tensione tra i due schieramenti in corsa. L’input viene dal segretario Pd Carmelo Caico in un intervento a sostegno di Marila Girolomoni sindaco in cui esprime apprezzamenti alla candidata e ai componenti della sua lista e poi aggiunge: «Abbiamo constatato quanto la lista che si è autodefinita civica, Amare Gabicce, sia in realtà costituita da candidati legati alla destra e al Movimento Cinque Stelle».