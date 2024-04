Serie C, punti pesanti e lotta salvezza: fari su Ancona-Sestri, Vis-Perugia e Fermana-Lucchese. Domani la Recanatese a Cesena

Punti pesanti e lotta salvezza tutta da vivere in Serie C girone B, quello delle marchigiane Ancona, Fermana, Vis Pesaro e Recanatese. Il programma completo della giornata di oggi (14 aprile) con due posticipi in programma domani.

DOMENICA 14 APRILE

Ore 14

Fermana-Lucchese

Olbia-Pescara

Pineto-Juventus Next Gen.

Ore 16.15

Ancona-Sestri Levante

Entella-Spal

Ore 18.30

Carrarese-Rimini

Gubbio-Pontedera

Ore 20.45

Vis Pesaro-Perugia

LUNEDI' 15 APRILE

Ore 20.45

Arezzo-Torres

Cesena-Recanatese

La classifica attuale

Continua per Fermana-Lucchese...