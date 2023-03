In campo la Lega Pro: Ancona beffata a Imola, Pari Fermana. Stasera Vis e Recanatese

ANCONA- Martedì di campionato nel girone B di Lega Pro. Un turno infrasettimanale, quello odierno, che mette in palio punti pesantissimi per questo finale di stagione. Si inizierà alle 14.30 con San Donato Tavarnelle-Olbia (0-2) per poi proseguire alle 18 con Alessandria-Fermana (1-1), Carrarese-Fiorenzuola (2-0), Imolese-Ancona e Pontedera-Reggiana (0-0). Alle 21 il big match Cesena-Entella insieme a Lucchese-Siena, Recanatese-Gubbio, Torres-Rimini e Vis Pesaro-Montevarchi

Continua...