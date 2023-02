Lega Pro, in campo la 28°: per l'Ancona l'esame Olbia. Recanatese tra le mura amiche. Trasferte per Vis e Fermana

La Lega Pro torna in campo. Apre le danze alle 14.30 la rivelazione Fermana, poi Ancona, Vis e Recanatese con i rispettivi obiettivi: i dorici dopo la "trappola" canarina per scalare posizioni in ottica playoff, la Vis per allungare la striscia positiva sotto la cura Brevi e la Recanatese per tornare a vincere in casa e guadagnare punti salvezza.

Questo il programma completo: alle 14.30 Gubbio-Fiorenzuola, Rimini-Siena, San Donato Tavarnelle-Fermana e Torres-Alessandria. Alle 17.30 Ancona-Olbia, Carrarese-Imolese, Lucchese-Vis Pesaro, Recanatese-Pontedera e Virtus Entella-Montevarchi. Lunedì alle 20.30 in posticipo il big match Cesena-Reggiana.