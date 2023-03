Si torna in campo per la 33° giornata di Lega Pro che si distribuirà tra sabato 18 marzo e lunedì 20 con il posticipo alle 20.30 Ancona-Cesena. Per il pomeriggio di sabato si parte alle 14.30 con Montevarchi-Imolese, Reggiana-Torres e Siena-Alessandria. Si prosegue alle 17.30 con Fermana-Vis Pesaro, Fiorenzuola-Pontedera, Gubbio-Lucchese, Olbia-Carrarese, Rimini-Recanatese ed Entella-San Donato.

