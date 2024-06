Ancona, sull'iscrizione ora decide la Covisoc (e serve un miracolo) ma chi ha messo i soldi? Che fine ha fatto Tiong? Cosa è successo nella lunga notte dorica. GLI AGGIORNAMENTI

ANCONA - La palla ora passa alla Covisoc ma al netto di un miracolo il destino dell'Ancona, sempre più lontana dalla prossima Lega Pro 2024-2025 sembra ormai scritto. La lunga notte dell'Ancona lascia in eredità la rabbia dei tifosi, lo sgomento di una città, tante incertezze ma anche una capacità insperata di trovare fondi last-minute. Che però si portano dietro una serie di interrogativi. Ora, bisognerà capire se questi soldi (circa 430mila euro, relativi alle mensilità di marzo e aprile per i calciatori. Condizioni tassative per l'iscrizione oltre alla fideiussione di 350mila euro) reperiti ieri in extremis siano effettivamente arrivati senza intoppi. Respinti dalla banca o revocati da chi li ha emessi, in sostanza. Poi, in un momento successivo, se sono giunti in tempo e regolarmente alla scadenza del 4 giugno. Perché un'operazione eseguita alle 23.35, con la deadline risaputa e fissata alle 00.00, è in bilico per definizione.