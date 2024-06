Ancona, sull'iscrizione ora decide la Covisoc ma chi ha messo i soldi? Che fine ha fatto Tiong? Cosa è successo nella lunga notte dorica. GLI AGGIORNAMENTI

ANCONA - La palla ora passa alla Covisoc. La lunga notte dell'Ancona Calcio lascia in eredità la rabbia dei tifosi, lo sgomento di una città, tante incertezze ma anche una capacità insperata di trovare fondi last-minute. Ora, bisognerà capire se questi soldi repaerti ieri sono arrivati in tempo e regolarmente. Perché un'operazione eseguita alle 23.35, con la deadline risaputa e fissata alle 00.00, è in bilico per definizione.