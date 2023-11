Ilary Blasi in lacrime per Totti nel documentario: «L'ho sposato per amore, non per soldi. Da quando è cambiato è stato un disastro»

Ilary Blasi scoppia a piangere nel trailer di 'Unica', il documentario che arriva su Netflix venerdì 24 novembre e in cui la conduttrice racconta per la prima volta la fine della sua storia d’amore con Francesco Totti.

«Io non potevo credere che l'uomo che è stato accanto a me per vent'anni, metà della mia vita, avesse fatto una cosa del genere», dice con la voce rotta dalle lacrime Ilary sul finale del trailer.

«L'ho sposato per amore»

Che si apre con una dichiarazione ferma: «Io ho sposato Francesco Totti per amore, non per soldi. E l'ho sempre dimostrato mettendoci la faccia», dice la donna che racconta come nacque il primo incontro con il calciatore: «Mia sorella mi chiama dicendo che aveva conosciuto Francesco. E mi racconta che voleva conoscermi. Avevo 19 anni. E lui era già Francesco Totti».