Ilary Blasi, come ha reagito Totti dopo il documentario "Unica"? «Faccia e dica ciò che vuole», il silenzio del capitano (e le prove portate in tribunale)

Dopo l'uscita su Netflix del documentario "Unica" in cui Ilary Blasi racconta la (sua) verità, tutti si chiedono: come reagirà Francesco Totti? Replicherà alle accuse - alcune a dire il vero pesanti - dell'ex moglie e madre dei suoi tre figli? Chi lo conosce da vicino, parla di un Totti rassegnato ma sereno, come racconta il Corriere della Sera, consapevole che tra loro non si troverà mai nessun tipo di accordo.