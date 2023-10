Hamas cos'è? E perché attacca Israele? Cosa è successo fino ad ora? Domande e risposte

Un attacco che ha sorpreso anche le difese, solitamente attentissime, di Israele. L'offensiva su larga scala da parte dei militanti di Gaza ha provocato la morte di centinaia di israeliani, provocando promesse di ritorsione da parte del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e una serie di attacchi aerei israeliani. «Cittadini di Israele, siamo in guerra – non in un’operazione – in guerra», ha detto Netanyahu in un video messaggio poco dopo che il gruppo militante Hamas, che controlla l’enclave costiera di Gaza, ha lanciato una raffica di razzi e ha inviato uomini armati in Israele sabato in un attacco su più fronti e senza precedenti nel lungo conflitto. Al calar della notte, gli attacchi aerei israeliani su Gaza avevano ucciso centinaia di palestinesi e ferito oltre 1.600, secondo i funzionari sanitari locali. Ancora sconosciuta è la sorte di diversi ostaggi, tra cui soldati israeliani, che Hamas sostiene di aver catturato. Ecco cosa sappiamo finora.