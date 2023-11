Giulia Cecchettin scomparsa, l'auto di Turetta in giro da 72 ore: dove è stata localizzata. «Priorità trovarli vivi»

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta sono scomparsi sabato sera a bordo della Fiat Punto nera del 22enne di Torreglia. Ed è proprio sui movimenti dell'auto del giovane che si concentrano le ricerche: dal momento della scomparsa non ha mai smesso di muoversi. Ieri è passata per Pordenone. Una fuga di oltre 400 chilometri su cui si stanno concentrando le ricerche e le indagini di carabinieri e procura: elicotteri, posti di blocco e allarme generale. Tutto per bloccare quell’auto che sta vagando senza sosta da almeno 72 ore.