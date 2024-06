Andrea Giambruno, il mistero della Porsche parcheggiata sotto casa di Giorgia Meloni: spunta un nuovo indiziato

Un nuovo capitolo coinvolge Andrea Giambruno nel mistero della sua parcheggiata sotto casa della premier Giorgia Meloni. L'episodio risale alla notte tra il 30 novembre e l'1 dicembre, ma la notizia è trapelata solo a fine aprile. In quell'occasione un'auto si avvicinò alla villetta nel quartiere Torrino, a sud della Capitale, dove la premier ha una villetta. A scendere sono due uomini: accendono una torcia o un telefonino e si mettono a trafficare attorno alla macchina di Giambruno. A sorvegliare la scena c'è però una volante della polizia appostata in servizio di vigilanza.



Ora c’è un indiziato: sarebbe uno dei due uomini avvistati vicino la Porsche. Ha precedenti per ricettazione ma attualmente non risulta nel registro degli indagati, ha negato tutto.