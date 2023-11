Filippo Turetta, la prova decisiva per la premeditazione: ecco quando sarà esaminata

Qual è la prova decisiva nell'inchiesta che coinvolge Filippo Turetta? Con la consegna alle autorità giudiziarie italiane, stamani all'aeroporto Marco Polo di Venezia, e poi con il trasferimento e l'immatricolazione al carcere Motorio di Verona, la vicenda di Filippo Turetta passa a una fase più processuale e tecnica che indagatoria, con elementi probatori ancora da acquisire e ipotesi di reato da configurare da parte dell'accusa.

L'interrogatorio

Il 22enne di Torreglia (Padova) accusato dell'omicidio e del rapimento di Giulia Cecchettin dovrà essere sentito dal Giudice delle indagini preliminari per l'interrogatorio di garanzia, successivo all'applicazione della misura della custodia in carcere. Come ha riferito il suo legale, Giovanni Caruso, l'indagato verrà sentito martedì prossimo, e potrebbe non essere interrogato da un giudice delegato dal Gip veneziano Benedetta Vitolo, che ha materialmente emesso l'ordinanza.