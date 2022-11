Un bambino di due anni ora è senza genitori. Ruggeri: «Vicinanza a chi amava veramente Anastasiia». Video intervista alla vicina: «Anastasiia non è morta in casa»

FANO - Una mamma uccisa e un padre (bloccato nella stazione dei treni di Bologna con diverse migliaia di euro) in stato di fermo: ora, dramma nella tragedia, c'è un bambino di due anni senza genitori che, attualmente, si trova nella casa che ospitava la madre. Anastasiia Alashri era una giovane mamma fuggita dalla guerra in Ucraina. A marzo, con il figlio di 2 anni e il marito di origini egiziane, si era stabilita a Fano trovando lavoro come cameriera all'Osteria della Peppa della famiglia Carloni.