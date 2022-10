Dimezzati i costi d'acquisto dei diritti di proprietà. Oltre 300 abitazioni realizzate su terreni comunali

FALCONARA - Per i proprietari di immobili costruiti su aree comunali concesse in diritto di superficie, sono stati dimezzati i costi per acquisirne la proprietà.

Sarà quindi più conveniente diventare proprietari anche dei terreni sui quali gli edifici sono stati realizzati, in modo da non avere più vincoli al momento della vendita degli alloggi. Lo ha stabilito la normativa con la quale è stato approvato il Pnrr, che il Comune di Falconara intende evidenziare: su tutto il territorio sono infatti oltre 300 le abitazioni costruite su aree comunali, i cui proprietari non hanno ancora acquistato anche la proprietà del terreno.