Fabio Maria Damato, chi è l'ex manager di Chiara Ferragni: età, carriera, il caso Balocco e lo scontro con Fedez

Scossone nel mondo della moda e dell'universo Ferragni dopo la notizia ufficiale dell'allontanamento di Fabio Maria Damato, uno dei più stretti collaboratori di Chiara Ferragni. Damato, che per anni ha ricoperto il ruolo di General Manager di The Blonde Salad e Chiara Ferragni Collection, è stato una figura chiave nell'impero dell'influencer. Tuttavia, una serie di controversie legate alle responsabilità del caso Balocco (e non solo) hanno portato al suo allontanamento. Il manager, al centro di alcune presunte liti tra la Ferragni e Fedez.