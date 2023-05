Eurovision 2023, pagelle look prima serata. Rita Ora bondage (8), Loreen guerriera (9), Alessandra Power Ranger (5)

Non solo canzoni ed esibizioni di alto livello. L'Eurovision 2023 fa parlare anche per i look, spesso stravaganti, dei cantanti sul palco. Così, tra piume, guerriere in lattice e regine, la prima semifinale di ieri sera non ha deluso le aspettative. I Paesi in gara in questa prima fare erano 15 e in 10 si sono qualificati per accedere alla finalissima di sabato prossimo. Sul palco della Liverpool Arena Inghilterra e Ucraina si sono strette in un lungo abbraccio: Rebecca Ferguson, artista anglosassone, e Alyosha, cantante ucraina, superospiti della serata, si sono unite in un duetto magnifico sulle note di Ordinary world dei Duran Duran. Da brividi.