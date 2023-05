Estate e scottature solari, il dermatologo: «Ecco come esporsi al sole e quali sono i rimedi migliori»

Durante e dopo le vacanze al mare, guardarsi allo specchio non è sempre facile: se alle prime giornate di sole la mente si sente più libera e rilassata, la pelle, al contrario potrebbe invece subire dei cambiamenti. Parliamo di macchie solari sulla pelle, ovvero degli accumuli di melanina che si manifestano dopo una prolungata esposizione al sole. Ed è proprio dopo le vacanze estive che potrebbero insorgere sulla pelle del viso o del corpo delle macchioline antiestetiche di colore marrone o grigiastro.

Per fare luce su quali sono i rimedi per la cura e come bisogna esporsi al sole abbiamo intervistato il dermatologo Andrea Paro Vidolin, responsabile del Centro di Fotodermatologia e cura della vitiligine dell’Ospedale Israelitico di Roma.