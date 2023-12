Hermès, chi è il domestico marocchino (sposato e con 2 figli) che potrebbe ereditare 10 miliardi di euro

Ha 51 anni, sposato con una donna spagnola e padre di due figli. E' un collaboratore domestico e presto potrebbe ereditare il patrimonio di una delle case di moda più importanti del mondo: Hermès. Nicolas Puech, 80 anni, discendente di quinta generazione di Thierry Hermès ed erede dell'omonima casa di moda francese, avrebbe infatti deciso di lasciare tutta la sua eredità - stimata in circa 10 miliardi di franchi svizzeri (10,4 miliardi di euro) - al cittadino di orgine marocchino che lavora per lui. Ma la decisione ha dato il via a una disputa legale con la Ong svizzera Isocrate, l'associazione a cui precedentemente era indirizzata l'eredità dell'80enne, che vuole battersi contro questa decisione.