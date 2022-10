Enrico Mattei, da underdog a simbolo d'Italia: Matelica celebra i 60 anni dalla tragica morte del presidente dell'Eni

MATELICA - Da underdog a simbolo da seguire: il presidente dell'Eni Enrico Mattei, nato da una famiglia modesta e morto precocemente (l'aereo sul quale viaggiava saltò in aria a causa di una esplosione, a bordo, in fase di atterraggio, a 2000 metri da terra sopra il Pavese), rappresenta ancora oggi una figura altissima di un'Italia che mirava ad avere un'impresa energetica nazionale, ingrado di garantire alle famiglie e alle imprese prezzi più bassi rispetto a quelli degli oligopoli internazionali. Oggi sono in corso a Matelica le celebrazioni per ricordare Enrico Mattei a 60 anni dalla sua morte avvenuta il 27 ottobre 1962, a Bascapè. Il presidente dell’Eni (nato ad Acqualagna nel 1906) e cittadino più illustre della storia della città di Matelica, è stato ricordato come un esempio a cui ispirarsi anche dalla premier Giorgia Meloni nel suo discorso di insediamento alle Camere.