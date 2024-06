Elezioni Europee, la corsa dei candidati marchigiani: tutti i risultati in aggiornamento

L'ultima marchigiana fu Luciana Sbarbati, eletta alle Europee nel 1999 (in carica fino al 2024) con il Partito Repubblicano Italiano. Sì, 1999: quando l'euro (nato a gennaio di quell'anno) non era ancora entrato in vigore e l'attentato alle Torri gemelle (avvenuto due anni dopo) non aveva ancora cambiato la storia del mondo. Un mondo che, senza social e smartphone, era ancora meno veloce e più lontano. Anche e soprattutto politicamente. La vita, per alcuni, era bella. Come da film cult di Benigni che, in quel 1999, 25 anni fa, vinse l'Oscar. ll problema? Che è cambiato tutto, e più volte, in questi anni, tranne l'arena di scontro in cui su trova la nostra regione. Anche questa volta, infatti, Marche e Umbria si trovavano a battagliare contro due giganti: Lazio e Toscana. E se uno vale ancora uno, al voto, la maggior popolazione di queste due regioni rendeva ancora più ardua la scalata.